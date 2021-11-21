Проведенный институтом INSA социологический опрос показал, что большая часть жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщает Spiegel.

Опрос показал, что 52% среди тысячи опрошенных респондентов заявили о готовности поддержать решение об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Противником такого решения оказался 41% населения и 7% не определились с мнением или не захотели отвечать.

Кроме того, 58% недовольны работой действующего федерального правительства, которое завершает свои полномочия, удовлетворены ею – 32% и 10% затруднились с ответом.

В настоящее время В Германии полностью завершили вакцинацию почти 68% населения.

Напомним, мы писали о том, что после решения об обязательной вакцинации в Австрии жители страны устроили бунт и начали обвинять власть в диктатуре. Западные СМИ считают, что такое решение может иметь значительные последствия для всего ЕС.

Тем временем министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что власти королевства не собираются вводить обязательную вакцинацию населения против COVID-19.