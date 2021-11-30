Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что введение ограничений из-за нового штамма коронавируса "омикрон" не основано на фактических данных. В ВОЗ призвали страны к рациональным мерам против нового варианта.

Заявление Гебрейесуса опубликовано на сайте ВОЗ.

По его словам, появление варианта по понятным причинам привлекло внимание всего мира, особенно много говорят о том, что он сильно мутировал. В ВОЗ серьезно относятся к штамму, но призывают оставаться спокойными, так как все вирусы мутируют.

"У нас по-прежнему больше вопросов, чем ответов о влиянии "омикрона" на передачу, тяжесть заболевания и эффективность тестов, терапевтических средств и вакцин. Секретариат ВОЗ работает с партнерами по всему миру, чтобы как можно быстрее восполнить пробелы в наших знаниях. Еще раз благодарю Ботсвану и ЮАР за столь быстрое обнаружение, секвенирование и сообщение об этом варианте. Меня глубоко беспокоит то, что эти страны сейчас наказывают за то, что они поступают правильно (прекращением с ними авиасообщения - Ред.). Я хорошо понимаю, что все страны стремятся защитить своих граждан от варианта, который нам еще не до конца понятен. Но меня беспокоит то, что несколько государств вводят грубые, общие меры, которые сами по себе не основаны на фактах и ​​не эффективны и которые только усугубят неравенство. Мы призываем все государства принять рациональные и пропорциональные меры по снижению риска в соответствии с международными медико-санитарными правилами", - сказал гендиректор ВОЗ.

По его словам, глобальный ответ на новый вариант должен быть спокойным, скоординированным и последовательным.

Также Гебрейесус отметил, что пандемия затягивается из-за неспособности устранить неравенство в отношении вакцин и принять последовательные меры общественного здравоохранения. Это позволяет вирусу непредсказуемо мутировать.

"Мы продолжаем призывать все государства оптимизировать меры общественного здравоохранения и социальные меры и обеспечить немедленную полную вакцинацию лиц из групп высокого риска и уязвимых категорий во всех странах. В то же время мы не должны забывать, что мы уже имеем дело с крайне опасным вариантом с высокой степенью передачи инфекции - "дельта", на который приходятся почти все случаи во всем мире", - напомнил чиновник ВОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, что вакцины Johnson & Johnson, Pfizer и "Спутник V" адаптируют под штамм коронавируса "омикрон".

Также мы писали, что в компании Moderna заявили о значительном снижении эффективности вакцин против штамма "омикрон".