Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель, заявил, что эффективность вакцин от Covid-19 значительно снизится в связи с появлением нового штамма с 32 мутациями "Омикрон", который выявили в Африке.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Банселя, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут эффективно противостоять новому вирусу-мутанту.

"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность вакцин - Ред.) была бы на таком же уровне... как было со штаммом "Дельта"... Я думаю, будет значительное падение (эффективности вакцины - Ред.)", - рассказал Бансель.

По его словам, из-за наличия большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма коронавируса и его быстрого распространения в странах Африки, существующие в настоящее время вакцины, вероятно, нужно будет изменить в 2022 году.

Директор Moderna добавил, что специалисты не ожидали появления такого штамма как "Омикрон" еще, по крайней мере, один или два года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что штамм "Омикрон" - самый жестокий из известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Он более заразный, чем "Дельта", имеет 32 мутации, устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента с ВИЧ. Первые десятки заражений произошли в Ботсване, странах Южной Африки и Гонконге. "Страна" публиковала главную информацию о новом штамме: какие опасения он вызывает и как с ним начали бороться в мире.

Также мы писали, что вакцины Johnson & Johnson, Pfizer и "Спутник V" адаптируют под штамм коронавируса "омикрон".