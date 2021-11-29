Во Всемирной организации здравоохранения признали высокой вероятность дальнейшего распространения штамма COVID-19 "омикрон" на глобальном уровне. При этом общие риски, связанные с появлением нового варианта вируса, оцениваются как очень высокие, передает РИА Новости.

В то же время ВОЗ рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры из-за штамма "омикрон".

Также ВОЗ предполагает, что имеющиеся вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжелого течения болезни и смерти при заражении штаммом "омикрон"

На днях ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.



По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом - вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.



По данным зарубежных СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. По несколько случаев выявлено в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи - завозные.

Напомним, "Страна" писала о том, что у ВОЗ недостаточно данных, чтобы считать новый штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты".

Также мы подробно рассказывали, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон" и почему в мире бьют тревогу.



