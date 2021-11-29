В Украине впервые с начала октября число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, опустилось ниже отметки в 6 тысяч. Вчера ковид подтвердили у 5 804 жителей нашей страны.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 29 ноября в Facebook пресс-службой Минздрава.

Среди 5 804 новых пациентов с коронавирусом 530 детей и 72 медика. Вчера в больницы с Covid-19 попали 2 082 человека. За сутки зафиксировано 297 летальных случаев болезни. Выздоровели 10 477 человек.

В воскресенье в Украине сделали 93 970 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 31 069 украинцев, вторую - 62 901 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 427 827 случаев коронавируса. Из них 85 414 оказались летальными. Выздоровели 2 920 714 человек.

Кроме того, в Украине уже сделали 24 288 230 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 13 320 530 человек, 10 967 700 человек получили две дозы вакцины.

Напомним, в Украине из-за отсутствия прививок от коронавируса отстранили от работы 2,8 тысячи учителей.

Также мы писали о том, что Харьковская область вчера расширила желтую зону карантина, в оранжевой остался один регион, в красной - Киев и 18 областей.