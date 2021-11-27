Из-за отсутствия обязательной прививки против коронавируса в Украине отстранили 2,8 тысячи педагогов учреждений общего среднего образования.

Об этом в своем Телеграм-канале написал министр образования Сергей Шкарлет.

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников УОСР. Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях – 384 и 281 человек соответственно", - говорится в сообщении.

По данным Шкарлета, сейчас одной дозой вакцины против Covid-19 привито 96,5% работников учреждений общего среднего образования. Из них полный цикл вакцинации прошли более 563 тыс. (86,4% от общего количества). В то же время еще 22 ноября таковых было 84,5%.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования:

Луганская область – 94,3%;

Сумская – 93,9%;

Донецкая – 93,8%;

Черкасская – 93,7%;

Харьковская – 93,5%.

В Киеве за последние несколько дней уровень вакцинации работников школ двумя дозами вакцины увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%).

При этом в онлайн-режиме в Украине продолжают работать 1,2 тысячи школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации сотрудников в "красной" зоне карантина. Еще 22 ноября таких было 1,7 тысяч школ.

Напомним, 15 ноября Сергей Шкарлет заявлял, что в Украине полный цикл вакцинации от COVID-19 получили более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования - это больше 81% от общего количества. При этом одной дозой вакцины привито 95,4% работников школ.

"Страна" также подробно разбиралась, как отстраняют от работы учителей.