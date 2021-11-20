В Украине из-за отсутствия прививок против коронавируса были отстранены от работы 3 415 учителей.

Об этом сообщили Министерство образования и науки и Киевская городская госадминистрация в ответ на запросы издания "Украинская правда".

"По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранены от работы 3415 педагогических работников учреждений общего среднего образования", - такие данные привело МОН.

Всего сейчас 67 100 работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования еще не получили ни одной прививки против коронавируса. Это 5,7% от общего числа работников.

В то же время полный курс вакцинации прошли 960 100 работников учебных заведений (или 81,1% от общего количества). Еще 156 900 (или 13,2%) педагогов получили одну прививку против коронавируса.

Согласно ответу КГГА, в Киеве к 19 ноября вакцинированы 96,1% работников учреждений среднего образования (педагоги и технический персонал), из них привито учителей 96,6%.

Ранее "Страна" сообщала, что к 10 ноября на Закарпатье от работы отстранили почти 400 непривитых работников образования.

А 15 ноября в МОН отчитались, что в Украине вакцинировались больше 81% педагогов.