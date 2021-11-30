На Филиппинах за три дня планируют вакцинировать от коронавируса 9 млн человек. Такое решение правительство страны приняло в связи с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает AlJazeera.

Масштабная прививочная кампания на Филиппинах стартует на фоне запрета для въезда в страну даже вакцинированным туристам из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Изначально власти расчитывали, что за три дня в стране вакцинируют 15 млн человек, однако потом цель снизили до 9 млн.

Сейчас в день на Филиппинах в среднем делают около 829 000 прививок от коронавируса. Для того, чтобы вакцинировать за три дня 9 млн человек, привлекут 160 000 добровольцев в 11 000 прививочных пунктах по всей стране.

Отмечается, что Филиппины столкнулись с одной из самых больших вспышек COVID-19 в Азии. Однако по темпам вакцинации населения страна отстает от соседних государств. В настоящее время полностью вакцинированы почти 36 млн филиппинцев, что составляет около трети от общей численности населения (110 млн человек). Страна планирует вакцинировать 54 млн человек до конца года. К марту 2022 года планируется вакцинировать 77 млн человек.

Напомним, что в Украине по состоянию на 29 ноября сделали 24 288 230 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 13 320 530 человек, 10 967 700 человек получили две дозы вакцины.

Также мы писали о том, что вакцины Johnson & Johnson, Pfizer и "Спутник V" адаптируют под штамм коронавируса "Омикрон".