Американская компания, издатель справочников и лексических словарей Merriam-Webster назвала слово уходящего года. Это слово "вакцина".

Об этом сообщается на сайте компании.

Как отметили в компании, в повседневном использовании слова являются полезными инструментами для передачи утверждений, идей, стремлений и неопределенностей, но также могут стать проводниками идеологического конфликта. Именно это произошло с вакциной в 2021 году.

Многообещающее медицинское решение избавления от пандемии превратилось в политический аргумент и яблоко раздора - настоящий источник разногласий.

Использование вакцины, которая вызывает иммунный ответ совершенно новым способом, на основе мРНК-технологии, потребовало от Merriam-Webster пересмотра и расширения значения слова, что компания и сделала в мае. Раньше вакцину определяли как "препарат из убитых микроорганизмов, живых ослабленных организмов или живых полностью вирулентных организмов, который вводится для создания или искусственного повышения иммунитета к определенному заболеванию", было заменено следующим:

Препарат, который вводят (инъекционно) для стимуляции иммунного ответа организма против конкретного инфекционного агента или заболевания, например:

антигенный препарат инактивированного или ослабленного патогенного агента (такого как бактерия или вирус) или одного из его компонентов или продуктов (таких как белок или токсин);

препарат генетического материала (такого как цепь синтезированной матричной РНК), который используется клетками организма для производства антигенного вещества (например, фрагмента вирусного шипового белка).

Интерес к определению этого слова был интенсивным в прошлом году: количество запросов "вакцина" увеличилось на 601% в годовом исчислении с 2020 года. Если же сравнить 2021 год с 2019-м, то число запросов на это слово увеличилось на 1048%.

Слово "вакцина" происходит от латинского слова "корова" (vacca), потому что этот термин первоначально использовали для обозначения прививки с использованием коровьей оспы, которые, как выяснили ученые, защищают людей от оспы.

Также словарь выделил еще 10 слов, к которым было повышенное внимание в 2021 году:

"Insurrection" (восстание)

"Perseverance" (настойчивость)

"Woke" (осведомленный)

"Nomad" (кочевник)

"Infrastructure" (инфраструктура)

"Cicada" (цикада)

"Murraya" (растение муррайя)

"Cisgender" (цисгендерный)

"Guardian" (хранитель)

"Meta" (Мета).

Ранее "Страна" писала, что в России словами года выбрали "спутник", "Афганистан" и "Северный поток".

А в прошлом году словарь Merriam-Webster выбрал словом года "пандемию".