Украина ввела режим самоизоляции для вернувшихся из стран, где бушует "Омикрон". Список государств
На фоне распространения в мире нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине усиливают карантинные меры. Теперь украинцы, которые находились в странах, где выявили новый штамм, должны будут пройти самоизоляцию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
На двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Украину должны будут уйти туристы, которые более 7 дней в течение последних 14 дней, были в таких странах:
- Южно-Африканской Республике,
- Республике Ботсвана,
- Зимбабве,
- Намибии,
- Королевстве Лесото,
- Королевстве Эсватине,
- Республике Мозамбик.
"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон" и почему в мире бьют тревогу.
Также сообщалось, что в США самым надежным способом защиты от новой мутации коронавируса назвали бустерную вакцинацию, но в Украине она пока недоступна.