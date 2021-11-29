На фоне распространения в мире нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине усиливают карантинные меры. Теперь украинцы, которые находились в странах, где выявили новый штамм, должны будут пройти самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Украину должны будут уйти туристы, которые более 7 дней в течение последних 14 дней, были в таких странах:

Южно-Африканской Республике,

Республике Ботсвана,

Зимбабве,

Намибии,

Королевстве Лесото,

Королевстве Эсватине,

Республике Мозамбик.

"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон" и почему в мире бьют тревогу.

Также сообщалось, что в США самым надежным способом защиты от новой мутации коронавируса назвали бустерную вакцинацию, но в Украине она пока недоступна.