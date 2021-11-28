Новый штамм коронавируса "Омикрон", который, вероятно, более устойчив к вакцинам, чем другие разновидности ковида. Этот тип вируса может распространяться быстрее.

Об этом сообщается в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон выразила опасения касательно нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Сегодня мы публикуем оценку угрозы появления нового варианта коронавируса "Омикрон", вызывающего беспокойство. Все еще существует значительная неопределенность в отношении эффективности вакцины, риска повторной инфекции и других свойств этого варианта. На данном этапе, основываясь на нашем опыте с предыдущими вариантами, мы должны быть ответственны и принять меры предосторожности, чтобы выиграть время, пока мы не получим больше информации", - заявила Андреа.

В связи с распространением штамма "Омикрон" в ЕС рекомендуют:

Отслеживать контакты в случаях COVID-19, имеющих эпидемиологическую связь с пораженными районами.

Рассмотреть возможность введения бустерных доз всем взрослым людям, в первую очередь лицам старше 40 лет. Ориентируясь в первую очередь на наиболее уязвимых и пожилых людей, а затем можно рассмотреть возможность введения повторной дозы для всех взрослых в возрасте 18 лет и старше, по крайней мере, через шесть месяцев после завершения программы вакцинации.

На ранней стадии следует избегать поездок в пораженные вирусом районы, а также усилить тестирование.

Напомним, что в Европе оценили новый штамм коронавируса Омикрон как несущий высокий уровень риска.

Ранее "Страна" сообщала, что "Омикрон" впервые мог появиться в организме недолеченного больного COVID-19.

Также мы сообщали, что ученым впервые удалось получить изображение омикрон-штамма коронавируса.