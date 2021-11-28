Полиция Германии остановила нелегальную вакцинацию населения от коронавируса несертифицированным препаратом возле одного из аэропортов ФРГ. Инцидент произошел в городе Любек, людей прививали вакциной, разработанной владельцем аэропорта Винфридом Штеккером, который также является врачом и предпринимателем.

Об этом сообщает немецкая газета "Die Welt".

В субботу, 27 ноября, сотрудники правоохранительных органов Германии обнаружили вакцинацию неизвестным препаратом от коронавируса возле аэропорта Любек. Были изъяты флаконы с препаратом, медицинское оборудование и списки записавшихся на вакцинацию. Всего прививку удалось сделать 50 местным жителям. Свою очередь ждали около 150 человек. Эту информацию передали в Департаменте полиции Любека.

Акция прошла на территории местного аэропорта, которым владеет врач и предприниматель Винфрид Штеккер. Он разработал собственную вакцину от коронавируса и испытал препарат на себе, своей жене, детях и еще 65 добровольцах.

По данным изобретателя, его препарат эффективен на 97%. Однако эти выводы были получены лишь на основе серологических тестов, согласно которым его пробанды вырабатывали антитела к вирусу SARS-CoV-2. Полноценных клинических исследований препарата не проводилось. К тому же, пока вакцина не получила отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании. Также Винфрид Штеккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска.

Штеккер же утверждал, что никаких побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и боли в месте укола, после вакцинации его препаратом нет, а у всех привитых появились антитела. После его экспериментов немецкая прокуратура возбудила дело, подозревая Штеккера в нарушении закона о лекарственных средствах.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США рассказали, когда появится вакцина от нового штамма коронавируса "Омикрон".