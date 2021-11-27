Существующие на сегодняшний день вакцины от коронавируса так же эффективны в случае с новым штаммом "Омикрон", как и против других известных вариантов коронавируса.

Об этом заявил член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне.

"Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом. Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75% не имеют прививок от COVID-19", - цитирует его новостной портал Sunday Times.

Согласно данным, полученным местной телекомпанией eNCA, на данный момент в Южно-Африканской Республике большинство новых больных коронавирусом - молодые люди возрастом до 35 лет. При этом большинство из них (62%) не прошли вакцинацию от COVID-19.

В связи с этим директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил газете Financial Times, что Южно-Африканская Республика поделится с другими странами образцами нового штамма "омикрон".

"Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом "бета" — направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире", — сообщил он.

По словам де Оливейра, соответствующие запросы получены от Соединенных Штатов и Великобритании.

"Мы всегда очень тесно сотрудничали со всеми основными агентствами безопасности в мире, чтобы ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее", — сказал он. Добавив, также, что образцы не рассылаются частным компаниям. Работа происходит только через государственные структуры.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в Великобритании зафиксировали два случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон". При этом оба случая заражения связаны с поездками в Южную Африку.

Помимо этого, власти Чехии и Германии также заявили о вероятных первых случаях заражения штаммом коронавируса "омикрон".