Власти Чехии и Германии заявили о вероятных первых случаях заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

Об этом сообщает Reuters.

Национальный институт общественного здравоохранения Чехии утверждает, что сейчас изучаются тесты трех человек, прибывших в страну из Намибии.

"Лаборатория проверяет возможное обнаружение положительного образца варианта Omicron. Мы ожидаем подтверждения или опровержения этого случая", - говорится в сообщении.

Также о возможном случае заражения штаммом "омикрон" заявил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе у себя в Twitter. По его словам, штамм мог быть завезен из Южной Африки.

"Прошлой ночью несколько симптомов штамма Omicron было обнаружено у путешественника, который вернулся Южной Африки. Вероятно, что Omicron уже в Германии", - сказал он.

Напомним, председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил свои переживания о новом штамме коронавирусной инфекции COVID-19 "Омикрон" и сравнил его с Эболой.

Также мы писали о том, когда может появиться вакцина от нового штамма COVID-19 "Омикрон". Бывший советник рабочей группы по борьбе с коронавирусом при Белом Доме Энди Славитт рассказал, что она, предположительно, будет разработана к лету 2022 года.

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