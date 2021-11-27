Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул объявила в штате чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 и угрозой появления нового штамма инфекции "Омикрон".

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам губернатора, новый штамм пока не обнаружен в штате, но она решила подписать указ, позволяющий департаменту здравоохранения ограничить проведение в больницах неосновных процедур и быстрее приобретать необходимые материалы.

"Мы продолжаем видеть предупреждающие признаки всплеска заболеваемости предстоящей зимой, и, хотя новый штамм коронавируса еще не обнаружен в штате Нью-Йорк, он приближается", - сказала Хочул.

Указ вступает в силу 3 декабря и будет пересмотрен на основе последних данных 15 января.

В пятницу, 26 ноября, президент Джо Байден ввел новые ограничения на поездки в страны Южной Африки, где впервые был обнаружен штамм "Омикрон", присоединившись к усилиям других стран, пытающихся замедлить распространение потенциально мощного нового варианта вируса COVID-19.

Ранее "Страна" писала, что первые десятки заражений штаммом COVID-19 "Омикрон" произошли в Ботсване, ЮАР и Гонконге. С ними государства уже начали ограничивать авиасообщение.

Также мы писали о том, когда может появиться вакцина от нового штамма COVID-19 "Омикрон". Бывший советник рабочей группы по борьбе с коронавирусом при Белом Доме Энди Славитт рассказал, что она, предположительно, будет разработана к лету 2022 года.