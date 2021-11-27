Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил свои переживания о новом штамме коронавирусной инфекции COVID-19 "Омикрон" и сравнил его с Эболой.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на интервью Монтгомери агентству "Funke".

"Больше всего я опасаюсь, что штамм "Омикрон" может стать таким же заразным, как "Дельта", и таким же опасным, как Эбола", – заявил Монтгомери.

Ондобавил, что ревакцинацию от коронавируса, возможно, придется проводить каждые шесть месяцев из-за появления новых мутаций.

Точных сведений об опасности штамма "Омикрон" на данный момент нет. Однако, есть вероятность, что он очень быстро распространяется.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что известно о штамме коронавируса "Омикрон" и почему новая мутация опаснее предыдущих. А также какие меры предпримет Всемирная организация здравоохранения в связи с его обнаружением.

Также мы писали о том, когда может появиться вакцина от нового штамма COVID-19 "Омикрон". Бывший советник рабочей группы по борьбе с коронавирусом при Белом Доме Энди Славитт рассказал, что она, предположительно, будет разработана к лету 2022 года.