Цена фьючерсов на нефть снизилась более чем на 10%. Эксперты связывают резкое падение с опасениями, что новый штамм коронавируса "омикрон" приведет к уменьшению поездок и спроса на топливо во всем мире.

Об этом пишет сайт S&P Global.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала на 11% - до 73,52 доллара за баррель. На Нью-Йоркской же товарной бирже (NYMEX) цена на марку нефти WTI обвалилась на 12% - до 68,8 долларов за баррель.

Пятничное падение стало крупнейшим с апреля 2020 года.

Обвалом отреагировал на новость о новом штамме коронавируса и промышленный индекс Dow Jones - он потерял более 1 000 пунктов.

По словам аналитиков, штамм B.1.1.529 встревожил инвесторов.

"Он действительно вызывает беспокойство, потому что может сорвать открытие рынка и вызвать панические продажи. Цены могут упасть намного больше", - сказал старший рыночный аналитик компании OANDA Эдвард Мойя.

Ранее "Страна" сообщала, что в Бельгии обнаружили первое в Европе заражение новым штаммом коронавируса "омикрон".

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