Цена нефти Brent пересекла отметку в 81 доллар за баррель на фоне заявлений некоторых стран о распечатывании стратегических резервов.

Об этом сообщает "Investing.Com" во вторник, 23 ноября.

По данным аналитиков, нефти из стратегических резервов на рынок в итоге поступит не очень много и не сразу, в котировки скорее всего закладывалось большее ее количество.

Напомним, что президент США Джо Байден распорядился задействовать стратегический нефтяной резерв страны для снижения цен и смягчения последствий энергетического кризиса.

По словам Байдена, министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением.

Нефть Brent поднялась в цене. Источник: Investing.com

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть откатились до минимума с начала октября. Причиной этого могло стать скоординированное высвобождения нефти из запасов крупных потребителей.

Также мы писали, что в России прогнозируют рекордное подорожание нефти в следующем году - до 120 долларов за баррель.