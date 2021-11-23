Президент США Джо Байден распорядился задействовать стратегический нефтяной резерв страны для снижения цен и смягчения последствий энергетического кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отметили в Белом доме, за последние полтора года пандемия вызвала беспрецедентную остановку мировой экономики. По мере восстановления после экономического застоя страны мира пытаются решить проблемы, возникающие из-за того, что потребительский спрос на товары превышает предложение. Такой дисбаланс наблюдается и с энергоносителями

И хотя в США восстановление экономики происходит быстрее, чем где-либо еще в мире, потребители ощущают влияние повышенных цен на газ. Страдают и американские предприятия, потому что предложение нефти не поспевает за спросом. Поэтому Байден решил использовать все доступные ему инструменты для снижения цен и устранения дефицита предложения.

Он объявил, что Министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением.

Президент консультируется и с другими странами, чтобы решить проблему нехватки поставок. В результате дипломатических усилий США другие государства сделают то же самое со своими запасами. Это Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Соединенное Королевство. В результате за последние несколько недель, когда стали известны отчеты об этой дипломатической работе, цены на нефть уже упали почти на 10 процентов.

Министерство энергетики США предоставит доступ к 50 миллионам баррелей из стратегического нефтяного резерва двумя способами:

в течение следующих нескольких месяцев будет произведен обмен на 32 миллиона баррелей, в результате чего будет получена нефть, которая в конечном итоге вернется в стратегический нефтяной резерв в предстоящие годы;

18 миллионов баррелей ускорят в следующие несколько месяцев продажи нефти, которые ранее санкционировал Конгресс.

В Белом доме добавили, что появляется все больше свидетельств того, что снижение цен на нефть не приводит к удешевлению бензина. На прошлой неделе президент попросил Федеральную торговую комиссию изучить, что происходит на нефтегазовых рынках.

Как писала "Страна", в октябре цены на нефть били рекорды.

А в конце прошлой недели они откатились до минимума с начала октября.