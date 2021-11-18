Цены на нефть продолжили движение вниз в четверг, 18 ноября, после обвала накануне, и достигла уровня минимума с начала октября. Причиной этого могло стать скоординированное высвобождения нефти из запасов крупных потребителей.

Стоимость январского фьючерса Brent к 09:15 по Киеву составила $79,83 за баррель (-0,56%). Январская WTI торговалась по $76,97 за баррель (-0,78%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $80,28 и $78,35 соответственно. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные биржевых торгов.

Рынок продолжает реагировать на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе

"Если администрация США утвердит вскрытие стратегического нефтяного резерва (SPR), это может стать сильным политическим сигналом. Но... американские нефтеперерабатывающие заводы вряд ли получат дополнительную выгоду, поскольку доходность легких фракций, похоже, уже исчерпана", - считают аналитики Citigroup.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 млн баррелей - до 433 млн барр., сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина снизились на 707 тыс. барр., дистиллятов - на 824 тыс. барр. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,5 млн барр., бензина - на 100 тыс. барр., дистиллятов - на 1,3 млн барр.

Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК заявили, что в ближайшие несколько месяцев на рынке появятся дополнительные баррели. Между тем, ОПЕК+ придерживается соглашения о постепенном увеличении добычи на 400 тыс. барр./сут. каждый месяц, чтобы не наводнять рынок избыточным предложением.

Ранее "Страна" писала о том, что в России прогнозируют рекордное подорожание нефти в следующем году - до $120 за баррель.

Также мы сообщали, что после рекордного роста цен на бензин в США сенаторы призвали Байдена запретить экспорт нефти.