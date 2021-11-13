В Кременчуге на нефтеперерабатывающем заводе "Укрнафты" случилась авария, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов, а в самой печи возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Сегодня, в 11:25, в г. Кременчуг, на территории ПАО "Укртатнафта", в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошел их виток на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Также известно, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, а само предприятие сейчас работает в штатном режиме. Для охлаждения печи привлекалось 32 человека и 7 единиц техники.

Напомним, в Днепре произошел пожар на крупном металлургическом заводе ПАО "Евраз-ДМЗ" им. Петровского. Пожар на заводе ликвидировали, однако технологический процесс пришлось временно приостановить.

Кроме этого, в конце сентября в Беларуси произошло масштабное ЧП в энергетическом комплексе страны. В городе Новополоцк вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе ОАО "Нафтан". По официальным данным, обошлось без жертв.