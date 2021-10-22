В пятницу, 22 октября, масштабный взрыв под Рязанью унес жизни 16 человек. Он прогремел на пороховом заводе, в цехе по производству взрывчатых веществ для карьерных работ.

По данным регионального Минздрава, погибли 16 человек. Это практически все, кто вышли на смену (всего в цехе было 17 человек).

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса. Пожар распространился на 160 квадратных метра.

Последствия взрыва и пожара. Фото: РИА Новости

Telegram-канал Mash обнародовал момент взрыва, который удалось снять на регистратор проезжавшему мимо завода водителю.

На момент взрыва в цеху было 17 сотрудников смены. Самому младшему рабочему - 30 лет, самому старшему - 51 год. Позже стало известно, что 16 из них погибли. Одного человека, 48-летнего аппаратчика, госпитализировали с ожогами кожи 80%.

Взрыв произошел в цеху бывшего завода "Эластик", который обанкротился в 2015 году. На "Эластике" собирали реактивные снаряды в системах залпового огня и выпускали газогенераторы для подводных лодок.

После банкротства помещение выкупило частное предприятие ООО "Разряд", которое занималось утилизацией боеприпасов и производило промышленные взрывчатые вещества.

Как писала "Страна", в начале октября серьезный пожар вспыхнул окрестностях Балаклеи Харьковской области. Возгорание было сильным и подбиралось к жилым домам. По данным ГосЧС, пожар мог возникнуть из-за поджога камыша.

Балаклея также известна серией взрывов в 2017- 2018 годах, когда на территории артиллерийских складов взорвались боеприпасы.

15 ноября 2019 года снова произошло ЧП в районе военных арсеналов Балаклеи. В результате два сапера погибли и четверо получили ранения.