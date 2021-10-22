Число жертв взрыва, который произошел в пороховом цехе под Рязанью (Россия) выросло до 16 человек. По предварительным данным, никому из пропавших без вести спастись не удалось. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал источник.

Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован после взрыва.

ЧП произошло на частном предприятии ООО "Разряд", которое производило взрывчатые вещества.

"Компания располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик". ФГУП уже длительное время (с 2011-2012 гг.) находится в банкротстве, деятельность не ведет. Управление осуществляется независимым конкурсным управляющим. Основным кредитором предприятия выступает ФНС", - рассказал источник.

Ранее "Страна" писала о том, что на предприятии в Житомире взорвалась 200-литровая бочка, три человека получили ожоги.

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