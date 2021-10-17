В субботу вечером, 16 октября, харьковские правоохранители проверяли информацию о минировании четырех торговых центров в городе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что провели осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в Киеве экстренно эвакуировали студентов и преподавателей Национального педагогического университета имени Драгоманова. Причиной этого стало сообщение неизвестного о заминировании здания.

До этого мы писали, что в Полтавской области, в селе Россошенцы, силовикам поступило сообщение о "минировании" гимназии. "Минером" оказался шестилетний мальчик, ученик этого заведения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве неизвестные сообщили о минировании Печерского районного суда. По информации Шевченковского районного управления полиции столицы, полиция эвакуировала 120 человек из здания суда, расположенного на Владимирской улице. Также правоохранители уточнили, что информация о минировании поступила спасателям в электронным письме.