Полиция в Харькове, где недавно мужчина угнал автомобиль "ГАЗель" с картофелем на сумму 28 тысяч гривен, проверяет информацию о минировании семи опорных медучреждений, которые предназначены для лечения ковидных больных, а также супермаркета.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По их данным, около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о минировании этих объектов.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления... В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - пишут в сообщении.

Ранее мы писали, что в Службу безопасности Украины поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского. Позже выяснилось, что звонившим оказался человеком с расшатанной психикой, без постоянного места жительства.

7 октября в Ивано-Франковске суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу тюрьмы за угрозы взрыва и покушения на президента Зеленского.