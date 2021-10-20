Военная база в пригороде Вашингтона - штате Мэриленд в среду, 20 октября, была закрыта из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.

Такое заявление обнародовали военные в Twitter.

"Примерно в 08:45 (15:45 по киевскому времени, - Ред.) на базу поступил телефонный звонок от анонимного источника, который утверждал, в здании номер десять или рядом с ним заложена бомба. База закрыта", - говорится в сообщении в социальной сети.

Также указывается, что на территории базы возможно присутствие вооруженного злоумышленника.

Напомним, доступ на территорию базы закрывают в экстренных случаях. Так, в июне 2016 года военную базу Эндрюс в США временно закрывали из-за учений.

Также мы писали о том, что в сентябре 2021 года на базе ВВС США в Огайо вспыхнула стрельба. Военные закрыли доступ на территорию. а несколькими годами ранее, в сентябре 2019-го 600 тысяч человек решили штурмовать секретную военную базу США, чтобы увидеть инопланетян.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале сентября этого года на улицах Вашингтона вспыхнула стрельба, тогда погибли три человека, еще трое были ранены.