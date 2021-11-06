В субботу, 6 ноября, в Днепре произошел пожар на крупном металлургическом заводе ПАО "Евраз-ДМЗ" им. Петровского. Пожар на заводе ликвидировали, однако технологический процесс пришлось временно приостановить.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в 10:40 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: Новокодацкий район, улица Ударников, на территории ПАО "Евраз-ДМЗ" им. Петровского.

На место происшествия направили дежурные отделения 2-й, 3-й, 4-й и 5-й государственных пожарно-спасательных частей областного центра.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС выяснили, что произошло возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цеху по изготовлению стали.

В результате пожара повредились силовые электрические кабели длиной 30 погонных метров в металлическом коробе. Погибших и пострадавших нет.

Технологический процесс на заводе приостановлен. Пожар удалось локализовать в 12:10 и полностью ликвидировать в 13:33.

Причина пожара на данный момент устанавливается правоохранителями.

Ранее мы сообщали о пожаре на Авдеевском коксохимическом заводе. К счастью, в нем никто не пострадал.

Кроме этого, в конце сентября в Беларуси произошло масштабное ЧП в энергетическом комплексе страны. В городе Новополоцк вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе ОАО "Нафтан". По официальным данным, обошлось без жертв.