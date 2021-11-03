В Украине значительно ужесточат ответственность за нарушения правил пожарной безопасности. Штрафы для должностных лиц будут достигать 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (15,3 тыс. грн).

Соответствующий законопроект согласовал Кабинет министров Украины на заседании в среду, 3 ноября.

Нововведений несколько:

работники ведомственной, местной пожарной охраны, члены добровольных пожарных отрядов получат право составлять админпротоколы за сжигание сухостоя

Появится админответственность за использование приборов, подъем которых на высоту осуществляется с помощью открытого огня возле лесов, торфяников, объектов, заповедного фонда, в границах населенных пунктов и пр.

Протоколы на нарушителей будут составлять лесные инспекторы, общественники, пожарные, Нацполиция, представители ГСЧС, Гослесагентства и Госэкоинспеции.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности для частных лиц - от 90 до 270 необлагаемых минимум (от 1530 грн до 4590 грн), для должностных лиц - от 270 до 900 (от 4590 грн до 15300 грн ) необлагаемых минимумов. Повторные нарушения потянут на штрафы до 900 необлагаемых минимумов для частников и до 1800 (30 600 грн) для должностных лиц.

Напомним, в апреле президент Украины Зеленский подписал закон об ужесточении наказаний за нарушение пожарной безопасности.

Также сообщалось, что в Белой Церкви произошел пожар в больнице, пришлось эвакуировать пациентов.