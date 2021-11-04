Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) рассказал "Стране" подробности пожара в обители, что произошел 4 ноября.

По его словам, при пожаре в иконописной мастерской Киево-Печерской лавры ничего не сгорело, но корпус придется привести в порядок. Находящийся рядом храм тоже не пострадал.

"Неизвестно, каким образом, по невыясненным пока обстоятельствам, сегодня в нашей обители загорелась вытяжка в помещении, где писались иконы. Слава Богу, из находящегося внутри ничего не пострадало, кроме сгоревшей вытяжки. Мы очень благодарны нашим службам по чрезвычайным ситуациям и полиции за скорое прибытие и оперативную работу по ликвидации очага", - сказал митрополит Павел.

Также владыка добавил, что при пожаре пострадали два человека.

"Один из них - насельник монастыря инок Соломон, который хотел снять оконную решетку, но сорвался, потеряв сознание. Его скорая помощь сразу отвезла в больницу. Да поможет пострадавшим Господь руками медицинских работников, о которых мы ежедневно возносим молитвы за богослужением", - сказал наместник Киево-Печерской лавры.

Митрополит Павел отметил, что иконы, которые находились в мастерской, уцелели и лишь покрылись легкой копотью. Он попросил молитв за обитель.

Как писала "Страна", о пожаре в лавре стало известно во второй половине дня.

Это не единственный пожар в обители. Два года назад на ее территории горело двухэтажное здание.