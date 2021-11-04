В Киево-Печерской Лавре загорелась мастерская по росписи икон. Помещение расположено на втором этаже двухэтажного корпуса № 68. Огонь быстро начал распространяться на кровлю. Информацию о ЧП столичные спасатели получили в 13:45 четверга, 4 ноября. Об этом сообщается на сайте столичной ГСЧС.

По словам очевидцев, огонь наблюдался в помещении храма и иконописной.

Как сообщают в ГСЧС, прибывшим на место пожарным менее чем за час удалось локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. К тушению были привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

"В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 - ликвидировали", - говорится в сообщении ГСЧС.

Причину возгорания в мастерской по росписи икон будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, после взрыва на заправке на трассе Киев-Харьков пожар продолжается седьмые сутки.

Ранее "Страна" писала о том, что на проспекте Победы в Киеве ночью сгорел ресторан. Спасатели тушили огонь три часа.

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