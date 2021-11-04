В Киеве, в Шевченковском районе, минувшей ночью сгорел ресторан. Спасатели тушили огонь более трех часов.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в столице на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, возгорание произошло на кровле (150 квадратных метров), после огонь распространился на внутренние помещения ресторана.

Отметим, что спасатели не уточнили, о каком ресторане идет речь, однако указали, что он находится по адресу проспект Победы, 9. Также в ГСЧС опубликовали фото, на котором видно название заведения - "Mamamia" (популярная сеть пиццерий в Киеве). Отметим, что по такому адресу действительно расположен этот ресторан.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 23:35. Уже к 00:47 пожар был локализован, а в 02:50 – ликвидирован.

Спасатели добавили, что в результате пожара сгорели помещение кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также было разобрано 200 квадратов потолка помещения.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания в настоящее время устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, ранее в киевском Гидропарке вспыхнул масштабный пожар.

Также мы писали, как летом в Полтаве пожар произошел в кинотеатре им. Котляревского. Также полностью сгорел ночной клуб, караоке и ресторан, которые располагались в здании.