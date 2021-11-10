Группа из 11 сенаторов-демократов в понедельник, 8 ноября, написала письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы сослались на экспертные данные, согласно которым бензин в США достиг самой высокой с 2014 года цены. В среднем по США цена бензина к 8 ноября выросла до 3,42 долларов за галлон (3,79 литров). Год назад стоимость галлона бензина составляла 2,11 доллара.

"Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев", - говорится в письме.

Ответственность за ценовой кризис сенаторы возложили на страны ОПЕК, которые, по их мнению, "сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение", а также на американские нефтедобывающие компании, продолжающие поставки на зарубежные рынки.

Между тем, как передает ТАСС, Белый дом во вторник не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли Байден возможность введения запрета на экспорт нефти. о чем его попросили сенаторы.

9 ноября пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросили на брифинге, рассматривает ли президент упомянутое предложение.

"У меня нет ничего конкретного для вас. Могу просто сказать вам, что мы здесь делаем, а именно призываем ОПЕК увеличить поставки нефти. Мы внимательно следим за ситуацией. У нас есть инструменты в нашем арсенале, с помощью которых мы потенциально можем решить эту проблему", - заверила Жан-Пьер, не уточнив, о каких именно средствах идет речь.

Она добавила, что в Вашингтоне весьма обеспокоены влиянием высоких цен на энергоносители на потребителей, особенно с наступлением холодных месяцев.

Отвечая на вопрос о возможности задействования стратегического нефтяного резерва США, она подчеркнула: "В данный момент нам просто не о чем объявлять. Мы работаем над путями решения этой проблемы".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине с начала текущего года бензин подорожал более чем на 20%, а автогаз - более чем на 35%.

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