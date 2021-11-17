Беларусь временно остановила прокачку нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба". Причиной стал внеплановый ремонт одной из его веток.

Об этом со ссылкой на официального представителя "Гомельтранснефти" Игоря Демина пишет ТАСС.

Внеплановый ремонт одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", по словам Демина, начался вчера, 16 ноября. В связи с этим на три дня ограничена прокачка нефти в направлении Адамовой Заставы (Польша).

Демин заверил, что остановка на ремонт не скажется на объемах поставок через нефтепровод за ноябрь.

Отметим, что нефтепровод "Дружба" начинается в России и заканчивается в Европе. Он обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в ЕС. Трубопровод разветвляется на два участка: северный и южный. Он проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Напомним, в России прогнозируют рекордное подорожание нефти в следующем году - до $120 за баррель.

Также мы писали о том, почему цены на нефть, газ и уголь бьют рекорды. Дело в том, что мировая экономика только приходит в себя после удара коронавируса, а Северное полушарие грозит накрыть одна из самых суровых зим нового века.