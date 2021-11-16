Вице-президент по коммерции и логистике российской нефтегазовой компании "Роснефть" Отабек Каримов считает, что уже в конце первого полугодия следующего года цена на нефть может вырасти до может достигнуть 120 долларов за баррель.

Об этом сообщает "Прайм".

"В долгосрочном периоде мы комфортно себя чувствуем…. Если мы смотрим на наш прогноз, мы видим, что цена на нефть в конце следующего полугодия может достигнуть до 120 долларов за баррель", - заявил Каримов.

Отметим, что во вторник, 16 ноября, нефть марки Brent торгуется в районе 82 долларов.

Напомним, в середине октября цена нефти марки Brent превысила $85 впервые за три года.

Также сообщалось, что российский президент Владимир Путин спрогнозировал рост цены на нефть до 100 долларов за баррель. В последний раз цены на таком уровне были в 2014 году.

Ранее мы писали, что после рекордного роста цен на бензин в США сенаторы призвали американского президента Джо Байдена ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.