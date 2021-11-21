Президент США Джо Байден, который выиграл выборы чуть более года назад, намерен баллотироваться на должность во второй раз.

Об этом пишет издание The Washington Post, которой опросило 28 человек, приближенных к президенту.

Это сообщение частично направлено на то, чтобы разрушить предположение многих демократов о том, что Байден может не претендовать на переизбрание из-за возраста (президенту исполнилось 79 лет) и падения рейтинга.

Издание добавляет, что демократическое сообщество обеспокоено после 6-месячного периода, когда национальный рейтинг Байдена упал до 40% на фоне борьбы с пандемией и инфляции.

"Единственное, что я слышал, он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так", - сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.

Отметим, что вчера, 20 ноября, Байдену исполнилось 79 лет, он уже самый возрастной президент в истории Соединенных Штатов. Следующие выборы должны состояться в 2024 году. В случае его победы к концу второй каденции ему будет 86 лет.

Напомним, что в пятницу, 19 ноября, Джо Байден временно передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока он находился в больнице под анестезией во время плановой колоноскопии. Позже лечащий врач президента Кевин О'Коннор рассказал о физическом состоянии главы Белого дома. По словам медика, у Байдена усилился кашель, ухудшилась походка и его лечат нескольких болезней, включая мерцательную аритмию. При этом он констатировал, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.

Подробнее о состоянии здоровья Байдена можете прочитать здесь.

Напомним, что ранее сообщалось, что в президентской гонке-2024 в США может взять участие и экс-глава Белого дома Дональд Трамп.