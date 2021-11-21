В Америке сообщили о планах Байдена идти на второй срок. Он может стать 86-летним президентом США
Президент США Джо Байден, который выиграл выборы чуть более года назад, намерен баллотироваться на должность во второй раз.
Об этом пишет издание The Washington Post, которой опросило 28 человек, приближенных к президенту.
Это сообщение частично направлено на то, чтобы разрушить предположение многих демократов о том, что Байден может не претендовать на переизбрание из-за возраста (президенту исполнилось 79 лет) и падения рейтинга.
Издание добавляет, что демократическое сообщество обеспокоено после 6-месячного периода, когда национальный рейтинг Байдена упал до 40% на фоне борьбы с пандемией и инфляции.
"Единственное, что я слышал, он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так", - сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.
Отметим, что вчера, 20 ноября, Байдену исполнилось 79 лет, он уже самый возрастной президент в истории Соединенных Штатов. Следующие выборы должны состояться в 2024 году. В случае его победы к концу второй каденции ему будет 86 лет.
Напомним, что в пятницу, 19 ноября, Джо Байден временно передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока он находился в больнице под анестезией во время плановой колоноскопии. Позже лечащий врач президента Кевин О'Коннор рассказал о физическом состоянии главы Белого дома. По словам медика, у Байдена усилился кашель, ухудшилась походка и его лечат нескольких болезней, включая мерцательную аритмию. При этом он констатировал, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.
Подробнее о состоянии здоровья Байдена можете прочитать здесь.
Напомним, что ранее сообщалось, что в президентской гонке-2024 в США может взять участие и экс-глава Белого дома Дональд Трамп.