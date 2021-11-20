Здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему выполнять свои обязанности в полной мере. Об этом говорится в распространенном Белым домом врачебном заключении.

"Президент Байден остается здоровым энергичным 78-летним мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - сообщается в заключении личного врача Байдена Кевина О'Коннора.

Напомним, вчера Джо Байдену делали колоноскопию с использованием наркоза. Как сообщалось, это было сделано в рамках диагностического осмотра. На время проведения процедуры он временно передал свои обязанности вице-президенту Камале Харрис.

После этого лечащий врач президента США Кевин О'Коннор рассказал о физическом состоянии главы Белого дома. По словам медика, у Джо Байдена в последнее время усилился кашель, а также ухудшилась походка из-за проблем с позвоночными дисками и теперь его лечат нескольких болезней, включая мерцательную аритмию.

Ранее мы писали о том, в каких случаях показана колоноскопия и о подозрении на какие заболевания это может говорить.