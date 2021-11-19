В пятницу, 19 ноября, президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей, после того как временно передал полномочия Камале Харрис, - на время, пока ему проводили колоноскопию под наркозом.

Об этом сообщает Usa Тoday.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент Джо Байден был в "хорошем настроении" и возобновил свои обязанности в пятницу после временной передачи власти вице-президенту Камале Харрис во время колоноскопии.

Байден прошел процедуру во время обычного медицинского осмотра в Медицинском центре Уолтера Рида, где он завершит оставшуюся часть своего медицинского осмотра, прежде чем вернуться в Белый дом.

В соответствии с требованиями 25-й поправки к Конституции, Байден направил письмо сенатору Патрику Лихи, вице-президенту, временному президенту Сената, и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, штат Калифорния, о том, что он не может выполнять свои обязанности под наркозом и временно передает власть Харрис.

В течение короткого периода времени Джоан Харрис, первая женщина-вице-президент страны, была первой женщиной в США с президентскими полномочиями.

Напомним, вице-президента США Камалу Харрис уличили в том, что она проводит телефонные беседы с мировыми лидерами вместо президента Джо Байдена.