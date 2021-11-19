Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис — на время, пока он будет находиться в больнице под анестезией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джо Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр, ему сделают плановую колоноскопию.

"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - говорится в заявлении Псаки.

Колоноскопия оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.

Несколько дней назад Белый дом опроверг сообщения американской прессы о растущем напряжении между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. 14 ноября CNN со ссылкой на три десятка источников опубликовала материал, в котором шла речь о жалобах Харрис на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Кроме того, Байден поручил Харрис заниматься вопросами миграции в Центральной Америке и обеспечения избирательных прав. В результате число мигрантов, пересекающих южную границу США, при ней рекордно выросло, а ее инициативы по избирательным правам Конгресс не принял.

Также мы писали, что вице-президента США Камалу Харрис уличили в том, что она проводит телефонные беседы с мировыми лидерами вместо президента Джо Байдена. Это вызывает вопросы по поводу его способности выполнять обязанности главы государства.