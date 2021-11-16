Белый дом опроверг сообщения американской прессы о растущем напряжении между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Об этом сообщает издание The Hill.

14 ноября CNN со ссылкой на три десятка источников опубликовала материал, в котором шла речь о жалобах Харрис на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем.

Так, у нее были проблемы с кадрами еще во время предвыборной кампании, и они не решены до сих пор. Например, два важных сотрудника администрации, отвечающие за планирование поездок, ушли в течение нескольких месяцев после прихода к власти Харрис и Байдена.

Кроме того, Байден поручил Харрис заниматься вопросами миграции в Центральной Америке и обеспечения избирательных прав. В результате число мигрантов, пересекающих южную границу США, при ней рекордно выросло, а ее инициативы по избирательным правам Конгресс не принял.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поспешила заверить в Твиттере, что между Байденом и Харрис практически идиллия.

"Для всех, кому нужно это услышать. Вице-президент - не только жизненно важный партнер президента, но и смелый лидер, взявший на себя ключевые, важные задачи, стоящие перед страной - от обеспечения права голоса до устранения коренных причин миграции и расширения широкополосной интернет-связи", написала Псаки в воскресенье.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд поделилась постом Псаки, а глава администрации Белого дома Рон Клейн поделился постом мэра Лонг-Бич Роберта Гарсия о том, как много делает Харрис.

"Наша вице-президент Камала Харрис только что завершила очень успешную поездку, в ходе которой она укрепила дипломатические отношения. Она берет на себя самые сложные задания, потому что она способная и умная. Она отличный лидер, к тому же забавная и добрая", - заверил Гарсия.

Весной "Страна" писала о конфузе, когда Байден назвал Камалу Харрис "нашим президентом".

Также мы рассказывали, что Харрис зимой уличили в том, что она проводит телефонные беседы с мировыми лидерами вместо президента.