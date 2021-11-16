Первая видеовстреча между двумя президентами стран-соперников Китая и США - Байденом и Си Цзиньпином - прошла без прорывов, при этом оставив открытыми проблемные вопросы вроде противостояния вокруг Тайваня.

Этот поддерживаемый американцами китайский остров считается наиболее вероятным местом возникновения конфликта между КНР и Америкой. При этом Тайвань остается ведущим глобальным технологическим центром, именно тайваньские компании поставляют большую часть полупроводников и микрочипов в США. И перекрытие этих поставок нанесет мощнейший удар по американской экономике.

Разбирались, что означают переговоры Байдена и Си Цзиньпина.

"Тайваньский сепаратизм"

Встреча Байдена и Си на первый взгляд прошла в примирительном духе. Президент США сходу заявил о намерении снизить импортные тарифы на китайские товары.

"Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем", - прокомментировали итоги встречи на Центральном телевидении КНР.

Также, по информации китайских журналистов, речь во время разговора шла о том, что США не поддерживают "независимость Тайваня" и надеются, что в Тайваньском проливе сохранится мир и стабильность.

Си Цзиньпин в свою очередь напомнил о китайских "красных линиях" в тайваньском вопросе. Пекин не потерпит изменения статус-кво вокруг "беглой провинции" и поддержки "тайваньского сепаратизма", поскольку привержен мирной реинтеграции острова.

"Те на Тайване, кто стремится к независимости, и их сторонники в Соединенных Штатах играют с огнем. Китай терпелив и стремится к мирному воссоединению с большой искренностью и усилиями, но, если тайваньские сепаратисты спровоцируют или даже перейдут красную черту, нам придется принять решительные меры", - цитирует товарища Си Reuters.

Байден ответил, что изменения в американской политике "одного Китая" не предвидится, но "высказал серьезную озабоченность" в связи с военными приготовлениями КНР в Тайваньском проливе. И сказал, что США выступают против "односторонних усилий" по изменению статуса Тайваня.

По сообщению Reuters, Байден также "поднял другие вопросы, которые Пекин рассматривает как свою внутреннюю проблему, включая его отношение к Тибету, Гонконгу и Синьцзяну, где политика Китая часто подвергается осуждению со стороны иностранных правозащитных групп".

Китайское издание Global Times делает упор на присутствие на саммите министра финансов США Джанет Йеллен, одного из главных "китайских голубей", сторонницы сотрудничества Пекина и Вашингтона. Соответственно, особое внимание уделяется восстановлению двухсторонней торговли.

"Прочные и устойчивые отношения между Китаем и США необходимы для продвижения соответствующего развития двух стран и для обеспечения мирной и стабильной международной обстановки, включая поиск эффективных ответов на глобальные вызовы, такие как изменение климата и пандемия COVID-19. Китай и США должны уважать друг друга, сосуществовать в мире и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству", - приводит слова Си Цзиньпина Asia Times.

Также издание пишет о трех принципах двухсторонних отношений, сформулированных лидером КНР.

"Во-первых, обе страны должны уважать социальные системы и пути развития друг друга, уважать основные интересы и основные проблемы друг друга и уважать право друг друга на развитие. Они также должны относиться друг к другу как к равным, держать разногласия под контролем и искать точки соприкосновения, сохраняя при этом различия. Два других принципа включают мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Отсутствие конфликтов и конфронтации - это линия, которой должны придерживаться обе стороны", - подытоживает Asia Times.

В то же время американский президент призвал к мирному соревнованию двух держав.

"Мне кажется, что наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы конкуренция между нашими странами не переросла в конфликт, намеренный или непреднамеренный. Так просто, только прямая конкуренция", — сказал Байден.

"Звучит, учитывая контекст, довольно эклектично. Мирная конкуренция не на жизнь, а насмерть. Впрочем, об этом сейчас думают во всём мире — как сделать так, чтобы жесткая конкуренция между державами за место под солнцем в XXI веке не обернулась Третьей Мировой войной. Ведь именно большим военным конфликтом чреваты новая индустриально-технологическая и ресурсно-освоенческая гонка. Как более ста лет назад, в начале XX века", - отмечает у себя в Telegram политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

"Взаимовыгодное сотрудничество" или схватка за Тайвань

Эксперты говорят: виртуальный саммит КНР-США прошел штатно, но прорывов и не ожидалось. При этом напряжение немного снизилось.

"Похоже, что "конкуренция без конфликта" и "взаимовыгодное сотрудничество" (win-win cooperation) стали точкой тактического согласия Си и Байдена. Что ж, осталось только посмотреть, как эти принципы будут применяться на практике", - резюмирует Дробницкий.

При этом ранее госсекретарь Блинкен на первом выступлении на саммите НАТО призвал страны-члены альянса сформировать "единый фронт" борьбы с Китаем, который должен носить идеологический характер. Что многие расценили как официальное начало новой холодной войны. Также Тайвань стремительно перевооружается, готовясь к "горячему" конфликту с Поднебесной.

Командующий ВС США в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон признаёт, что в ближайшие 5-7 лет Китай попробует присоединить Тайвань, и Америка не сможет никак этому помешать.

Неоконсервативный институт Гувера в Стэнфорде считает, что предстоящий тайваньский кризис, который может произойти при Байдене, станет подобием Суэцкого кризиса 1956 года, который положил конец имперским амбициям Великобритании и Франции;

Будущая война за Тайвань принесёт такой же разрушительный репутационный эффект в отношении американской империи. Как написал Reuters в статье с шестью сценариями конфликта, "нет гарантий, что Америка победит Китай".

Фактор микрочипов

Обозреватели говорят о важном факторе в треугольнике Китай-США-Тайвань - это микрочипы.

Сбой в цепях поставок полупроводников уже привел к проблемам в мировом автопроме, производстве компьютеров, мобильных телефонов указал на глубокую зависимость американских и европейских компаний от азиатских производителей.

Только компания Taiwan Semiconductor Manufacturing производит более половины мировых чипов. Клиентами компании TSMC в США являются такие гиганты, как Intel, Apple, NVIDIA, AMD, Marvell и другие.

Кроме нее, на Тайване успешно работают такие гиганты индустрии, как UMC (8,5 процента рынка), ProMOS, Winbond и ряд других, что в принципе делает Тайвань мировым лидером по выпуску полупроводниковых микросхем.

"В Вашингтоне прекрасно понимают, что захват Китаем Тайваня приведет к пересмотру условий, на которых американская промышленность работает в настоящее время с промышленными гигантами Тайваня. Огромный объем рынка полупроводниковых микросхем, который в настоящее время удерживает Тайвань, в случае присоединения острова к Китаю, позволит Пекину подчинить себе всю американскую промышленность. Как полагают в США, избежать этого можно только угрозами применения своих вооруженных сил, которые Вашингтон готов бросить на оборону острова от китайского вторжения. В противном случае последствия для экономики США могут быть самыми непредсказуемыми", - говорит нам американист Алексей Суконкин.