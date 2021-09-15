В США продолжается рассмотрение дела афроамериканки Нивиэн Фелпс, которую обвиняют в угрозах убийством американскому вице-президенту Камале Харрис. Женщина в суде признала себя виновной, приговор ей должны вынести в ноябре.

Об этом со ссылкой на Минюст США пишет CNN.

Стороной обвинения по делу выступает Секретная служба США. По ее данным, Фелпс в феврале текущего года отправила своему мужу, который сидит в тюрьме, снимки и видеоролик, в котором она заявляла, что ненавидит президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Кроме того, в этом видео и содержались угрозы в адрес Харрис. По данным американских СМИ, причиной негативного к ней отношения со стороны Фелпс послужили сомнения женщины в расовой принадлежности вице-президента.

В апреле Фелпс задержали. А на последнем заседании она признала свою вину. По словам обвиняемой, она действительно отправила фото и видео мужу. Кроме того, по данным Минюста, она сообщила, что взяла $53 тысячи, чтобы напасть на Харрис в течение пятидесяти дней после съемок ролика.

Кроме того, по информации стороны обвинения, женщина пыталась добиться разрешения скрыто носить огнестрельное оружие.

Семья обвиняемой утверждает, что судить Фелпс нельзя, поскольку она больна и не контролирует себя. Между тем, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Приговор станет известен 19 ноября.

Напомним, СБУ расследует шесть фактов посягательства на жизнь и угроз убийством президенту Зеленскому.

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