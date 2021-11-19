Сегодня, 19 ноября, Джо Байден временно передал полномочия вице-президенту Камале Харрис. Это случилось во время планового осмотра в медицинском центре Уолтера Рида.

Причина, по которой американский президент прибегнул к такой мере, - Байден находился в больнице под анестезией. После чего он вернул себе президентские полномочия - как только вышел из наркоза.

Наркоз врачи вводили главе государства для колоноскопии. С помощью этой процедуры медики оценят состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.

"Страна" рассказывает, чем может быть болен Байден сейчас и какие заболевания ему "диагностировали" ранее.

Зачем делают колоноскопию?

Медицинские издание публикует перечень заболеваний, с подозрениями на которые пациенту делают колоноскопию:

полип толстого кишечника,

рак толстого кишечника,

неспецифический язвенный колит,

болезнь Крона,

дивертикулы толстого кишечника,

туберкулез кишечника.

Колоноскопию делают как превентивно, так и уже после появления симптомов с целью определения заболевания.

Большинство из перечисленных недугов характеризуются затруднением проходимости толстого кишечника, болью во время стула и, как следствие, возникновением геморроя.

Манипуляция достаточно быстрая - от двадцати минут до часа. Колоноскопию делают как под наркозом, так и без него. Пожилым людям нередко рекомендуют второй вариант, поскольку для пациентов факт наркоза может быть более опасен.

Вероятно, общее состояние здоровья президента Байдена позволяет ему не бояться анестезии. Или же исследование предстоит длительное и перенести сильный дискомфорт с помощью лишь спазмолитиков не получится.

Какие еще заболевания "диагностируют" Байдену?

Джо Байден - самый возрастной президент США. Завтра, 20 ноября, он будет отмечать свое 79-летие.

С тех пор как политик возглавил Штаты, к нему обращено внимание ведущих американских и мировых СМИ. Журналисты и телевизионные камеры, сопровождающие Байдена повсеместно, стали массово фиксировать разного рода конфузы.

Все прецеденты в той или иной степени были связаны с его забывчивостью. Джо Байден регулярно не может точно назвать даты, имена, путается в местности.

Приведем лишь несколько примеров. Своего оппонента на выборах Дональда Трампа он называл Джорджем. Свою внучку Натали - Бо, по имени своего покойного сына. Не смог назвать ни штат, в котором он выступал, - Юта, ни название главного военного ведомства страны - Пентагона.

СМИ и интернет-сообщество в связи с этими и многими другими случаями забывчивости несколько лет назад "диагностировали" Байдану деменцию, то есть старческое слабоумие. Также в Сети распространено мнение, что президент США страдает болезнью Альцгеймера.

Оба эти заболевания неизлечимы. Медикаментозное лечение способно лишь замедлить их развитие. Пациенты с деменцией и Альцгеймером живут от 3 до 12 лет после постановки диагноза. Все зависит от качества их жизни и состояния других важных органов.

Твиттер-сообщество считает, что одно из указанных заболеваний у Джо Байдена приближается к последней стадии. Обосновывают тем, что президент США уже начал терять координацию. Наиболее громкий прецедент был в марте этого года, когда он несколько раз упал, поднимаясь по трапу самолета.

Насколько все хорошо с внутренними органами у Байдена - неизвестно. Диагносты из соцсетей склонны считать, что у него получила развитие мерцательная аритмия. Это учащенное сердцебиение, вызванное нерегулярными сердечными сокращениями. В период обострения пациенты бледнеют и вынуждены переводить дыхания - именно эти два признака периодически замечаются за Байденом во время выступлений.

Официальной информации, которая бы подтверждала или опровергала диагнозы, нет. Информация о здоровье первых лиц, в особенности таких держав, как США, держится под секретом.

В данном случае выпустить сообщение о передаче полномочий Белый дом был вынужден. Это предполагает американская конституция в случаях, когда первое лицо погружается в наркоз.

"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - заявила спикер Белого дома Джен Псаки.