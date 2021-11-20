Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о физическом состоянии главы Белого дома, который 19 ноября проходил диагностику под наркозом. По словам медика, у Байдена усилился кашель, ухудшилась походка и его лечат нескольких болезней, включая мерцательную аритмию.

Заключение врача опубликовал Белый дом.

О'Коннор заверил, что Байден остается "активным 78-летним мужчиной" (хотя 20 ноября ему исполняется 79).



"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.



При этом он констатировал, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.



"Этот симптом явно присутствует и требует более детального исследования", - уточнил врач.



Также О'Коннор сообщил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала "ощутимо более негибкой" походка. Относительно походки Байдена врач напомнил, что у президента в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе - постепенном изнашивании позвонков с возрастом.

Кроме того, Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии и небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника (с помощью гастроскопии и колоноскопии) и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.

В прошлом году "Страна" рассказывала, что Байден сломал ногу на прогулке с псом.

А весной он споткнулся и упал на трапе самолета, что попало на видео.