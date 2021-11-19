Президент США Джо Байден подтвердил, что американское правительство рассматривает возможность дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, в результате чего правительственным чиновникам могут запретить посещать соревнования.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы рассматриваем такой вопрос", – сказал президент журналистам в Белом доме в четверг, 18 ноября.

Изучать вопрос бойкота американские дипломаты начали спустя две недели после инаугурации Байдена из-за "более миллиона уйгуров в лагерях на северо-западе страны".

Добавило сомнений исчезновение китайской теннисистки Пэн Шуай после ее обвинений в сексуальном насилии в адрес политика из КНР.

Бойкот не коснется американских спортсменов, они смогут представить США на Играх.

Когда представителя МИД КНР спросили о возможном дипломатическом бойкоте Игр со стороны США, он уклонился от прямого ответа, заявив, что Олимпиада "является ареной для спортсменов зимних видов спорта со всего мира".

"Именно они должны быть в центре внимания", – добавил китайский дипломат.

Ранее "Страна" сообщала, что почти половина американцев сомневаются в психическом здоровье президента Джо Байдена - самого старого человека, когда-либо принимавшего присягу в Белом доме. Исследование проводилось на фоне постоянных разговоров в США о том, сможет ли Байден, которому в субботу исполнится 79 лет, баллотироваться на переизбрание через три года, и ростом обеспокоенности демократов старением верхушки партии. Байден заявил, что он снова будет баллотироваться, но некоторые его давние союзники сомневаются в такой необходимости.

Также мы писали, что во время заседания Исполнительного комитета МОК 29 сентября были озвучены принципы, по которым пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 4-20 февраля 2022 года в Пекине. Среди них были названы обязательная вакцинация от коронавируса всех участников и продажа билетов только жителям материкового Китая.