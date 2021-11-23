Цена на газ в Европе снова начала расти, поднявшись выше 1000 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на вторник, 23 ноября, она достигла $1 054.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте крупнейшего в мире оператора газового рынка ICE Futures.

Согласно данным, стоимость ближайшего фьючерса на TTF на бирже достигла $1054 за тысячу кубометров. При этом соответствующие торги открылись с отметки 998 долларов.

Вместе с тем, на текущей неделе в Европе ожидается похолодание. В ноябре в этом регионе средняя температура почти на два градуса ниже, чем годом ранее.

Эксперты полагают, что повышение цен на газ связано с наступающим ухудшением погодных условий и сокращением ветрогенерации.

Напомним, 16 ноября на фоне новостей о приостановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2", цена на газ в Европе впервые за месяц поднялась до 1100 долларов за тысячу кубических метров. На следующий день стоимость голубого топлива продолжила расти.

Также мы писали, как цена газа на энергетической бирже Украины достигла почти $1500 за тысячу кубов.