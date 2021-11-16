Во вторник, 16 ноября, на фоне новостей о приостановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2", цена на газ в Европе поднялась до 1100 долларов за тысячу кубических метров. В последний раз цена поднималась до этого уровня 20 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Согласно данным биржи, цена декабрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах снова преодолела отметку в $1100 за 1 тыс. куб. м, первый раз с 20 октября.

Перед закрытием торгов цена на газ поднялась до $1116 за тыс. куб. м газа.

Газ дорожал на фоне новостей об остановке сертификации "Северного потока-2". Также вечером "Газпром" вновь не забронировал предложенные дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и по Ямал - Европе через Польшу на среду, 17 ноября.

Напомним, цена на газ растет второй день после отказа российской компании "Газпром" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь. Во вторник днем цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $1046.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" и "ГТС-Украины" допущены к сертификации газопровода "Северный поток-2", но без права вето.