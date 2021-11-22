Молдавская сторона не провела в срок (понедельник, 22 ноября) очередной платеж за поставки, в связи с чем поступление российского газа в республику может остановиться уже через двое суток.

Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены (сообщение появилось вечером в понедельник - Ред.). "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил Куприянов.

Напомним, в Молдове из-за газового кризиса объявили режим чрезвычайного положения. Украина согласилась поставить газ республике в долг.

Позже президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Маей Санду. Он касался сотрудничества в вопросах энергетики. Президент Украины заявил о готовности нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей

Также сообщалось, что после переговоров Молдовы и "Газпрома" молдавская сторона сочла предложения компании невыгодными. Однако, в итоге Молдова все же договорилась покупать газ у России с ноября по новому пятилетнему договору - по цене 450 долларов за тысячу кубометров.