Украина ведет переговоры с российской компанией "Газпром" о продлении контракта на транзит газа, который стороны заключили до 2024 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью "Радио Свобода", видео обнародовано в YouTube.

По словам главы украинского правительства, для Украины идеальным сроком является продление условий контракта на 15 лет.

"Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них также зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет", - сказал он.

Кроме того, добавил Шмыгаль, Киев готов увеличить транзит до 55 миллионов кубических метров.

Напомним, между "Нафтогазом" и "Газпромом" заключен транзитный контракт до 2024 года, по которому Россия должна прокачать через Украину в этом году минимум 40 млрд кубометров газа.

Ранее глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил о желании продлить контракт на транзит газа до 2034 года.

Также мы писали и ранее о предложении Киева "Газпрому" продлить контракт и увеличить объемы прокачки газа через Украину.

Кроме того, сообщалось, что в "Газпроме" заверили, что в 2021 году обязательства по транзиту через Украину будут перевыполнены.