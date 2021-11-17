В среду, 17 ноября, после вчерашнего подорожания газа на фоне новостей о приостановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2", стоимость голубого топлива в Европе снова поползла вверх. По состоянию на утро, она достигла 1 150 долларов за тысячу кубических метров.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте крупнейшего в мире оператора газового рынка ICE Futures.

Таким образом, цена на газ выросла уже на четыре процента.

Напомним, накануне агентство Bloomerg сообщило, что Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2". После этого впервые за три недели спотовая цена на газ в Европе выросла до 1046 долларов за тысячу кубических метров. Во вторник днем цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $1046 за тысячу кубометров.

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