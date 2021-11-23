"Зимняя война": отмазка для Байдена?

Несмотря на отсутствие новой информации с российско-украинской границы, информационная накачка в отношении близости российского нападения усиливается.

Сообщения американских СМИ на эту тему, не содержа новых фактов, тем не менее, становятся все более разнообразными и поступают в ежедневном режиме. Так, "Блумберг" сообщил, что это наступление произойдет сразу с трех сторон: из Белоруссии, из Крыма и со стороны российско-украинской границы.

А Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что наступление произойдет в январе-феврале.

Вчера на тему "зимней войны" высказался секретарь СНБО Алексей Данилов – тот самый, который еще недавно называл все сообщения о скоплении российских войск являются фейком. Теперь он в этом не уверен, но, в отличие от Минобороны, все еще не уверен и в обратном.

У России позиция не менялась: она до сих пор называет все эти сообщения дезинформацией. А российская разведка и вовсе сообщила, что на самом деле готовится наступление украинской армии на Донбассе. И тут уже министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пришлось брать слово и сообщать, что никаких планов наступления у Киева нет.

Между тем среди всего этого хаоса неподтвержденных новостей появилась одна, которая, судя по всему, является реальностью. Кремль сообщил, что до конца года может состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена. А российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что на этой встрече речь пойдет об Украине. И вот в этом контексте новости из США обретают смысл.

Байдену нужна экстренная причина для такой встречи, поскольку в политической элите Штатов преобладают антироссийские настроения, которые неизбежно приведут к массированной критике в адрес Белого дома. Лучший способ защититься от этой критики – создать иллюзию того, что американский президент идет на встречу, чтобы предотвратить войну.

Поэтому, собственно, переговоры состоятся не позже декабря – ведь украинская разведка уже сообщила, что российское наступление будет в январе-феврале. Или наоборот: все сообщают о наступлении в январе-феврале, потому что встреча Байдена и Путина запланирована на декабрь.

Премьер хочет 15-летний контракт с "Газпромом". Но не тот

От украинской власти идет столько разнообразных сигналов, что из них становится очевидно: она участвует в информационной кампании "Зимняя война" явно по принуждению.

Иначе невозможно объяснить тот факт, что глава украинской разведки сообщает о наступлении России, через пару месяцев, а премьер тем временем говорит, что хочет продлить контракт с "Газпромом" на 15 лет.

Разгадка у этого противоречия проста: в то время как разведчиков и Минобороны отправили выполнять информационный заказ Запада, правительство пытается решать реальные проблемы. А транзитный контракт с "Газпромом" – это действительно реальная проблема, хотя и не сегодняшнего, а завтрашнего дня.

Украинская власть рассчитывает на контракт на 15 лет и согласна даже на существенное снижении цены транзита по украинской трубе. Причем Киев, делая вид, что обращается к Москве, на самом деле обращается к Европе, отчаянно пытаясь убедить западные компании потребовать сохранения транзита через украинскую ГТС, а не через "Северный поток-2".

В тоже время, правительство пытается решить проблему транзита (действительно важную для Украины) непоследовательно и нелогично. Когда Денис Шмыгаль заявляет о том, что готов подписать транзитный контракт с "Газпромом" на целых 15 лет, возникает вопрос – почему тот же Шмыгаль отказывается подписать с тем же "Газпромом" контракт о прямых поставках газа хотя бы на год?

Между тем на сегодняшний день этот вопрос даже более актуален, чем вопрос транзита, который станет актуальным только после 2024 года. Важность прямого контракта с "Газпромом" поняли все – не случайно только за последние недели его подписали Венгрия и Молдавия. И лишь в Киеве по-прежнему считают, что европейский спотовый рынок чем-то лучше, хотя там газ стоит дороже в несколько раз, чем получают европейские потребители по прямым договорам с "Газпромом".

Болгарский прагматизм: почему Радев назвал Крым российским?

Венгрия и Молдавия – не единственные государства Европы, которые в последние месяцы изменили свое отношение к Москве. На днях разразился скандал вокруг заявления президента Румена Радева, который назвал Крым российским и добавил, что санкции против Кремля неэффективны.

После того как Радева раскритиковало американское посольство, он дал разъяснение, что юридически по-прежнему считает Крым украинским, но фактически на данный момент его контролирует Россия. Однако эти нюансы существенного значения не имеют, поскольку ключевым в данном случае был месседж о санкциях.

Болгары давно себя чувствуют обиженными в этом отношении: в 2014 году Евросоюз надавил на Софию, чтобы та отказалась стать хабом для "Южного потока", и этот "поток" в результате стал "Турецким". Если бы София устояла, то сегодня имела бы самые низкие цены на газпромовский газ, потому что не платила бы за транзит Анкаре. А спустя пять лет то же самое делает Берлин, и это считается в порядке вещей.

Вот об этом и говорил болгарский президент: антироссийские санкции не работают, потому что все заинтересованы в энергоресурсах, поступающих из России. В результате работают двойные стандарты: более сильные государства получают от Москвы экономические преференции, в то время как слабых (вроде болгар) заставляют от таких преференций отказаться. В этом вся суть этих санкций.

Причем очевидно: в условиях всемирного энергетического кризиса желание работать с Россией только возрастает. Пример Молдавии, где самое что не есть проевропейское правительство подписывает прямой контракт с "Газпромом", – лучшее доказательство этой тенденции.

И эта тенденция – направление, по которому следует меняющийся мир 20-х годов. С чем нужно считаться, если мы хотим, чтобы Украина эти 20-е годы пережила.

Подозрение Шахову: кто давит на "Довиру"?

Главный скандал внутренней политической жизни – вручение Национальным антикоррупционным бюро подозрения народному депутату Сергею Шахову. Шахов не просто депутат, он один из лидеров группы мажоритарщиков "Довира", которая регулярно подставляет Банковой плечо во время голосований в парламенте. И голоса которой особенно важны в ситуации, когда голосов монобольшинства не хватает.

На прошлой неделе голосов монобольшинства не хватало, но "Довира" плечо не подставила. Вместо этого Шахов ходил по эфирам и рассказывал о падении доверия общества к власти. А на повестке дня Верховной Рады стояли такие важные для Банковой проекты, как закон о повышении налогов №5600, закон о столице и госбюджет.

И вот спустя несколько дней Шахов получает подозрение. Неизвестно, насколько выдвигаемые ему обвинения в уклонении от декларирования правдивы, но важно то, что вытащили их из какого-то дальнего ящика именно сейчас.

Ради отказа от беженцев ЕС признал Лукашенко

Мигрантский кризис на белорусско-польской границе близится к развязке. Пока еще нельзя сказать, что к завершению, но развязка однозначно близка. По крайней мере, окончательно ясно главное: Евросоюз отказался принимать беженцев. Концепция 2015 года уже не работает: Брюссель намерен однозначно показать всем, что попытки беженцев получить билет "из ада в рай" бесполезны.

Так закончилась история, начавшаяся с переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко, на которых белорусский президент предложил часть мигрантов перебросить в Германию, а часть – вернуть домой. Меркель, как известно, перебросила решение вопроса на Евросоюз, и вот теперь спикер Еврокомиссии Петер Стано объявил, что единственный возможный вариант – "безопасная репатриация застрявших в Белоруссии людей". ЕС вступил в переговоры с минскими властями, единственная цель которых, похоже, состоит в том, чтобы определить, кто оплатит несколько тысяч билетов для беженцев обратно в их страны.

Нет сомнения, что все это обернется драмами, которые будут растиражированы на ТВ, – ведь возвращаться захотят не все. Но ЕС, видимо, готов это пережить.

Что касается Бацьки, он в выигрыше при любых раскладах. Лукашенко уже добился того, что Евросоюз ведет переговоры с его министром иностранных дел и другими его чиновниками. Нужно будет – руководство Еврокомиссии позвонит и лично белорусскому президенту. Причем не Тихановской.

Так что главные выводы из этой истории Брюссель уже сделал. И в следующий раз будет намного осторожнее в вопросах "поддержки демократии" в других странах. Потому что это дорого обходится.